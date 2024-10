To nie przesada. Jak pisze Newsweek , w PiS jest bardzo silna frakcja opierająca się przyjęciu ziobrystów w szeregi partii. W razie zjednoczenia obu ugrupowań, z partii Kaczyńskiego może odejść od kilkunastu do aż kilkudziesięciu posłów.

– W planach jest połączenie się partii. Jest pytanie, kiedy, czy już teraz we wrześniu, czy też nieco później. Jest to brane pod uwagę bardzo poważnie – stwierdził pod koniec sierpnia Jarosław Kaczyński . Być może stanie się to podczas planowanego na 12 października kongresu partii.

Kaczyński miał się z tego powodu rozzłościć. – Jest wściekły na Morawieckiego. Prezes doskonale wie, że to jest akcja jego ludzi, którzy już przed weekendem wysyłali sygnał, że będą protestowali. Prezes dał im jasno do zrozumienia, że wszystko jest postanowione – powiedział anonimowo WP jeden z przedstawicieli PiS.

Prezes się odgrażał, ale zmiękł

Co więcej: okazało się, że Dworczyk po prostu powiedział to, co myśli całkiem spora grupa członków PiS. A Kaczyński rozłamu w partii nie chce, jest na to wyczulony. Polska prawica od dawna cierpi bowiem z powodu różnic zdań i często rozpada się na różne tzw. partie kanapowe, z małą liczbą członków i homeopatycznym poparciem.