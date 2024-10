Duda znalazł nowe hobby. Jego szaleństwo przypomina sceny z "Powrotu do przyszłości"

Do tej pory ulubionym sportem Andrzeja Dudy bez wątpienia była jazda na nartach. Wygląda jednak na to, że prezydent znalazł sobie nowe hobby. Do sieci trafiło nagranie, na którym uczy się jet surfingu na desce elektrycznej. "Pięknie idzie! Mamy to!" – słychać na nagraniu instruktorkę, która go dopinguje.