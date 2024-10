Gala, na której ogłoszono laureatkę Literackiej Nagrody Nike 2024, odbyła się w niedzielę wieczorem (6 października) w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. To prestiżowe wyróżnienie trafiło w tym roku do Urszuli Kozioł za tom wierszy "Raptularz" .

Urszula Kozioł laureatką Literackiej Nagrody Nike 2024

Przez 18 lat (od 1954 do 1972 roku) również pracowała jako nauczycielka – w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu , następnie związała się z dwutygodnikiem "Poglądy" i miesięcznikiem "Odra".

Jako poetka zadebiutowała w 1953 roku wierszem "Już jesień" na łamach dodatku do "Gazety Robotniczej". Miała wtedy 22-lata i była studentką polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1956 roku wróciła do Wrocławia , z którym związana jest do dzisiaj. Debiutancki tom "Gumowe klocki" opublikowała w 1957 roku. Sześć lat później ukazały się "Postoje pamięci", prozatorski debiut, a dokładniej autobiograficzna opowieść o dziewczynce z prowincjonalnego polskiego miasteczka. Powieść doczekała się czterech wydań.

Poetka pięciokrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. "Raptularz" to jej drugi tom poetycki, który znalazł się w finale. Nike to polska nagroda literacka przyznawana od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści.