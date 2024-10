Potem na jej profilu pojawiło się oświadczenie. "Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji..." – przyznała na wstępie i dodała, że choć chciała zostawić pewne informacje na temat swojego zdrowia dla siebie, to sytuacja, w której się znalazła – przez nadmiar wysiłku – zmusiła ją do pewnych wyjaśnień.

"Dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala" – opisała.

"Jestem zła na tę sytuację, a z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam Was, nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, niemniej jednak teraz potrzebuje odpoczynku, więc znikam na jakiś czas, realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie" – dodała na koniec.