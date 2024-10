"Historia braci Menendezów": 5 szokujących rzeczy z dokumentu Netfliksa o Lyle'u i Eriku Menendezach

Oficjalny opis dokumentu o braciach Menendezach brzmi: "W 1996 roku Lyle i Erik Menendezowie zostali skazani za morderstwa swoich rodziców, co stało się jednym z najsłynniejszych przypadków kryminalnych końca XX wieku. Po raz pierwszy od 30 lat, w swoich własnych słowach, obaj bracia wracają do procesu, który wstrząsnął narodem".

1. Erik nie wierzył, że policja nie aresztowała jego i Lyle'a od razu w noc morderstwa

2. Bracia rzucili się wir zakupów, aby odciąć się od emocji, a Erik "nie chciał żyć"

Po zamordowaniu swoich rodziców, Erik i Lyle zaczęli wydawać pieniądze ze spadku na luksusowe zakupy, takie jak zegarki Rolex, markowe ubrania, samochody czy nieruchomości. Erik zatrudnił nowego trenera tenisa , Lyle kupił restaurację. To właśnie to zachowanie braci w końcu zwróciło uwagę otoczenia i policji.

Jednak w filmie dokumentalnym Erik stwierdził, że nie wydawał pieniędzy dla zabawy i nie miało to nic wspólnego z przyjemnością. Był to jego sposób na radzenie sobie z bólem.

– Pomysł, że dobrze się bawiłem, jest absurdalny. Wszystko było po to, aby zatuszować ten okropny ból, związany z tym, że nie chciałem żyć. Jednym z powodów, dla których nie odebrałem sobie życia, było to, że czułem, że w oczach mojego ojca byłbym wtedy kompletnym nieudacznikiem – powiedział Eirk.

3. Według braci uniewinnienie OJ Simpsona mocno wpłynęło na ich sprawę

– Nie myślałem, że to będzie miało tak głęboki wpływ na opinię publiczną, jeśli chodzi o głośne sprawy. Zostaliśmy wciągnięci w ten nurt – powiedział Erik w filmie dokumentalnym. Dodajmy, że proces O.J. Simpsona, słynnego futbolisty oskarżonego o zabójstwo swojej żony Nicole Brown i jej przyjaciela Rona Goldmana w 1994 roku, był niezwykle medialny, a wyrok do dziś dzieli Stany Zjednoczone .

4. Erik twierdzi, że to wszystko jego wina

Jego zdaniem, wszystko zaczęło się, gdy powiedział Lyle'owi o nadużyciach ze strony ojca – Poszedłem do jedynej osoby, która zawsze mi pomagała i mnie chroniła. Ostatecznie to się wydarzyło przeze mnie, ponieważ to ja do niego poszedłem – wyjaśnił.