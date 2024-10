Podróż do Nepalu z pewnością nie jest łatwa. Po drodze podróżnych czeka minimum jedna przesiadka, a w przypadku bardziej budżetowego lotu nawet 4. Jednak to nie zatrzymuje wielu podróżnych. W tym gronie była także 23-letnia Agnieszka, której ciało znaleziono we wtorek 23 października.

Śmierć 23-letniej Polski w Himalajach

O sprawie zwłok polskiej turystki informuje m.in. The Himalayan Times. Na razie w sprawie nie ma zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jednak, że 23-latka zaginęła wieczorem w poniedziałek 7 października. Miał ruszyć na trekking w rejonie górskiego jeziora Suryakunda na granicy dystryktów Rasuwa i Nuwakot. Miejsce to znajduje się na wysokości 4 610 m n.p.m.

Śmierć pięciu Rosjan w drodze na 7-tysięcznik

Wszyscy wspinacze w niedzielę ok. godziny 6:00 rano wyruszyli z najwyżej położonego obozu w celu zdobycia szczytu. Po raz ostatni kontaktowali się z resztą załogi około godziny 11:00. Tak wynika z informacji przekazanych przez Pemba Jangbu Sherpę, dyrektora zarządzającego I AM Trekking & Expedition.

Tego dnia na szczycie miało stanąć nie pięciu, a sześciu Rosjan. Jednak jeden z nich postanowił odpuścić atak szczytowy i samotnie zejść do obozu pierwszego. Stamtąd zabrano go do szpitala w Katmandu. On jako jedyny przeżył tę wyprawę.