Zgubiły się w Tatrach i wezwały TOPR na pomoc. Jedna jest w stanie hipotermii

– Jedną z tych poszukiwanych znaleziono dopiero o godzinie 4:20 na Liliowym – przekazało TOPR. – Leżała tuż przy ścieżce, nieprzytomna, wychłodzona – dodano. Kobieta była przez dwie godziny ogrzewana przez ratowników. Następnie przetransportowano ja na Kasprowy Wierch, skąd kolejną linową zwieziono do Kuźnic. Następnie na pokładzie LPR przetransportowano ją do Krakowa. Temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 21 st. C.

Turystki poza szlakiem. Jedna upierała się, że mieszka w Katowicach, a nie w Kuźnicach w Zakopanem

Trzecia z kobiet była w najlepszej kondycji. Tę sprowadzono do Murowańca. Po zakończeniu akcji jedynie z nią dało się porozmawiać. Jednak nie było to łatwe. Kobieta upierała się, że mieszkała w hotelu Katowice, ale w Zakopanem taki nie istnieje. Dopiero w trakcie rozmów ustalono, że chodziło jej o Kuźnice.

Jak dodał ratownik TOPR, kobiety się rozdzieliły, a żadna z nich nie była nawet w najmniejszym stopniu przygotowana na taką wędrówkę. – One były nieprzygotowane do tej wycieczki, zupełnie chyba nieświadome tego co robią – podsumował przedstawiciel ratowników. Dodał, że do takich sytuacji w Tatrach dochodzi coraz częściej. Jego zdaniem jest to już "pseudoturystycznym standardem".