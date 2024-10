Rozstania to częste tematy w świecie show-biznesu. Historia zna takie związki, które kończyły się skandalami , długoletnimi konfliktami i falą nienawistnych komentarzy. Ale oczywiście nie wszystkie takie były...

Przy tych ostatnich zazwyczaj sami zainteresowani wstawiają specjalne oświadczenie, w których informują o swojej decyzji, albo... co rzadziej spotykane, ale zdarza się, wstawiają filmik.

Żugaj i Ejsmont w wideo na YT ogłosili: Nie jesteśmy już razem

Tak było ostatnio u Julii Żugaj. Znana polska influencerka, która od kilku lat była z innym znanym twórcą internetowym Maciejem Ejsmontem , wrzuciła na youtubowy kanał nagranie. Słyszymy tam, jak oboje mówią o tym, że ich związek przechodzi właśnie do historii.

– Powstawał pewnego rodzaju chłód między nami, jakaś obojętność. Ostatni okres był dla nas takim dołkiem, mimo że mieliśmy te dobre momenty również – zaręczyny, kupno domu. A z drugiej strony one narzuciły jakieś takie tempo związku, z którym sobie nie poradziliśmy, jakąś dziwną presję – wyznali.

Widać, że podzielenie się tą informacją nie było dla nich łatwe – oboje na wideo mają łzy w oczach i "zaciśnięte gardła". Mimo wszystko tłumaczyli, że chcieli wyłożyć "kawę na ławę" i "nie okłamywać" swoich widzów, tym bardziej że pojawiały się już pytania, czy między nimi jest wszystko w porządku, bo wcześniej pojawiali się razem, a od pewnego czasu zdarzało się to coraz rzadziej.

Takie ogłoszenie o zakończeniu związku ma oczywiście swoje plusy i minusy. Film influencerów wywołał poruszenie i skrajne emocje wśród ich fanów, widać to po komentarzach, których jest już ponad 7 tys.

Jedni trzymają stronę Sheo, inni Żugaj. "Biedny Maciek, widać po nim smutek"; "Dobrze, bo nie pasowali do siebie"; "Związek z tancerzem z TzG za 3,2,1..." – pisali. Byli też tacy, którzy narzekali: "a po co w ogóle o tym mówić w sieci".

Jeden z użytkowników social mediów zwrócił jednak uwagę, że "to w końcu ich wolny wybór". "Dobrze, że przynajmniej umieją się dorośle rozstać, a nie darcie kotów jak dzieci. Za to wielki szacun, mało takich ludzi w tych czasach" – napisał.

Julia Kuczyńska i Czarek Jóźwik też przekazali wiadomość o rozstaniu na filmie

– Jakkolwiek głupio to wygląda, jesteśmy właśnie na sushi i rozstaliśmy się przed chwilą. Nie wiem, co mogę więcej o tym powiedzieć. (…) Siedziało to w nas obojgu od dłuższego czasu, trochę gryzło, było kilka rzeczy, których nie udało nam się przepracować, ale spokojnie zostajemy chyba znajomymi – powiedzieli na nagraniu w 2019 roku.