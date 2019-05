Znany youtuber na okładce magazynu. Graficy tak zaszaleli, że zupełnie nie przypomina siebie

Czarek Jóźwik z Abstrachuje zupełnie nie jest do siebie podobny na swojej najnowszej okładce • Fot. Instagram / Czarek Jóźwik

iełatwe życie celebryty. Nie daj Boże, pojawi się bowiem na okładce, którą wyretuszuje nadgorliwy grafik. To przydarzyło się właśnie Czarkowi Jóźwikowi z Abstrachuje. Na okładce najnowszego numeru pewnego polskiego magazynu wygląda co najmniej... dziwnie.Celebryci często mają prawdziwe skaranie boskie z grafikami, którzy przesadzają z retuszowaniem zdjęć w kolorowych gazetach. Ich "ofiarą" ostatnio stała się Katarzyna Nosowska, która na okładce "Pani" wygląda zupełnie jak nie ona . Artystka w swoim charakterystycznym stylu wyśmiała zdjęcie i komicznie je przerobiła – w miejsce swojej twarzy na okładce wstawiła fotografię bez makijażu.Graficy dali też właśnie popalić Czarkowi Jóźwikowi , znanemu youtuberowi z grupy Abstrachuje . Jóźwik wraz z Rafałem Masnym i Robertem Pasutem pojawił się na okładce najnowszego numeru magazynu "My Company Polska". Jednak celebryta na zdjęciu zupełnie nie przypomina siebie.Zauważył to sam zainteresowany. Jóźwik wstawił na Instagramie feralne zdjęcie z podpisem: "Ostatni raz daję swoją twarz na okładkę". Żartobliwych komentarzy pod postem nie zabrakło. "Hahaha, nie mogę z tego zdjęcia", "Wygląda, jakby (...) w Twoje miejsce podstawili sobowtóra po wylewie ", "Co tu się..." – komentowali internauci. Sam Jóźwik ironicznie wstawił nawet swoją wyretuszowaną twarz na... zdjęcie profilowe na Instagramie.Okładkę skrytykowała również blogerka modowa Maffashion , czyli Julia Kuczyńska, prywatnie narzeczona Jóźwika. "Kocham retusz »profesjonalnych« grafików! Nosz kur...a! Tak to jest, jak firmy robią samowolkę i uznają, że »akcept« to wybranie zdjęcia z sesji. Ty czekasz na finalną wersję (tymczasem jakiś ekspert szaleje), a dowiadujesz się już o rezultatach ze sklepowych półek. Bo zapomnieli ostatnią wersję pokazać albo wysłać" – napisała Kuczyńska na InstaStories.