Pożegnalny mecz Lukasa Podolskiego, który miał być świętem futbolu, niestety przerodził się w zamieszki, a nawet brutalne ataki. W centrum Kolonii, podczas przygotowań do wydarzenia, polski kibic został zaatakowany nożem.

Atak na polskiego kibica w centrum Kolonii

W czwartek, 10 października, około godziny 16:15 na Wallrafplatz, w centrum Kolonii, doszło do brutalnego ataku na polskiego kibica. 32-letni mężczyzna, który przyjechał na pożegnalny mecz Podolskiego, został dźgnięty nożem. Do ataku doszło po starciu między dwoma grupami kibiców – polskimi i grupą młodych mężczyzn, z którymi polscy fani mieli wejść w konflikt.

Zgodnie z informacjami, 32-latek wraz z kilkoma towarzyszami poruszał się w kierunku katedry kolońskiej , aby dołączyć do marszu kibiców na stadion Rheinenergiestadion, gdzie miał się odbyć mecz. Na Wallrafplatz wywiązała się bójka, podczas której nieznany sprawca ugodził Polaka ostrym narzędziem w brzuch.

Policja natychmiast przybyła na miejsce zdarzenia i zatrzymała 17-letniego podejrzanego, który miał na sobie zakrwawione ubranie. Trwają jednak poszukiwania głównego sprawcy oraz narzędzia zbrodni. Polski kibic w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie został poddany operacji. Jego stan wciąż jest określany jako zagrażający życiu.

Rasizm, homofobia i odwet polskich kiboli

To nie była jednak jedyna forma agresji. Zanim doszło do bezpośrednich starć z policją, polscy pseudokibice – w liczbie kilkuset – intonowali przed katedrą rasistowskie i homofobiczne przyśpiewki. Najbardziej wyśpiewywane przez nich hasło na schodach katedry to "zakaz pedałowania" oraz "siła nasza – biała rasa". Cała sytuacja stworzyła atmosferę napięcia i niepokoju w mieście, które tego dnia miało gościć sportowe wydarzenie o zupełnie innym charakterze.