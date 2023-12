Uwielbiasz świąteczną atmosferę, ale jarmarki bożonarodzeniowe to nie do końca twoja bajka? Na szczęście istnieje mnóstwo innych atrakcji świątecznych, z których możesz skorzystać w całej Europie, bez przeciskania się przez tłumy wśród straganów. Jakie są najlepsze świąteczne europejskie atrakcje?

Święta w Europie to nie tylko jarmarki bożonarodzeniowe fot. canva.com / Papa Bear / nito100 / romanbabakin / espanolparati

Święta w Europie to czas magii, który rozświetla miasta nie tylko jarmarkami bożonarodzeniowymi, ale także niezwykłymi atrakcjami i tradycyjnymi wydarzeniami. Wiele miejsc oferuje wyjątkowe doznania świąteczne, wykraczające poza typowe jarmarki, które niekoniecznie każdy z nas lubi odwiedzać.

Zatłoczone uliczki, przeciskanie się pomiędzy innymi turystami, żeby zobaczyć choć część straganów, drogie jedzenie - to tylko niektóre z powodów, dla których część z nas unika chodzenia na jarmarki.

Mimo to zdarza się, że ich okolica jest tak zatłoczona, że na ulicach dochodzi nawet do ataków paniki i zasłabnięć, jak miało to miejsce we Włoszech.

Na szczęście w Europie istnieją miejsca, które możemy odwiedzić i którym daleko jest od jarmarków. Przy okazji, odwiedzając je, możemy także zapoznać się z lokalnymi tradycjami i kulturą, a czasem też... złapać trochę promieni słońca. Bo przecież tam, gdzie cały rok jest ciepło i słonecznie, również świętuje się Boże Narodzenie.

Jaki są najlepsze atrakcje świąteczne w Europie? Podpowiadamy!

Atrakcje świąteczne w Niemczech

W Niemczech, poza znanymi jarmarkami, jak ten w Dreźnie, czy Berlinie istnieje wiele muzeów i wydarzeń kulturowych, które w nieco inny sposób celebrują święta.

Na przykład w Monachium można odwiedzić Deutsches Museum, gdzie podczas Bożego Narodzenia organizowane są specjalne wystawy związane z niemieckimi tradycjami świątecznymi.

Podobnie, w Kolonii odbywają się koncerty chóralne w pięknych gotyckich katedrach, dodając wyjątkową oprawę świątecznej atmosferze.

Z kolei w Norymberdze, można również odwiedzić zabawne "Nuremberg Zwergenweg" - "ścieżkę krasnali". To interaktywne świąteczne doświadczenie, podczas którego małe figurki krasnali są ukryte w różnych miejscach miasta, zachęcając do poszukiwań i odkrywania magicznych zakątków miasta.

Atrakcje świąteczne w Hiszpanii

W Hiszpanii, w regionie Katalonii, obchodzone jest "La Fira de Santa Llúcia". To tradycyjne świąteczne targi, ale z unikalnymi elementami, takimi jak caganer, czyli figurka... defekującego mężczyzny, będąca częścią katalońskiej tradycji bożonarodzeniowej. Co trzeba przyznać, jest zaskakującym elementem kultury.

W Madrycie, oprócz jarmarków, można odwiedzić "Casa de Papá Noel", czyli Dom Świętego Mikołaja, gdzie dzieci mogą spotkać go osobiście.

Hiszpania słynie również z "El Gordo", czyli ogromnej loterii świątecznej, która odbywa się 22 grudnia każdego roku. Jest to wydarzenie kulturowe o ogromnym znaczeniu dla Hiszpanów, którzy uczestniczą w nim z wielkim entuzjazmem. Jest to także druga na świecie pod względem długości organizacji loteria na świecie.

Atrakcje świąteczne na Malcie

Z kolei na Malcie, świąteczne doznania obejmują koncerty, parady i tradycyjne obchody, takie jak "L-Imnarja", co oznacza "święto św. Jana". To jedno z najstarszych maltańskich świąt, obchodzone na cześć św. Jana Chrzciciela. W jego trakcie odbywają się różne wydarzenia, w tym konkursy, koncerty i tradycyjne potańcówki.

Możesz tam także spróbować tradycyjnych maltańskich świątecznych ciasteczek, znanych jako Qagħaq tal-Għasel. Na wyspie Gozo, której krajobrazy zachwycają, możesz uczestniczyć w tradycyjnych mszach i doświadczyć maltańskiej gościnności.

Atrakcje świątecznie w Finlandii

W zestawieniu nie może oczywiście zabraknąć Laponii, ojczyzny Świętego Mikołaja. Na miejscu znajduje się nie tylko wioska, ale także magiczne miejsca, które ożywają w okresie świątecznym.

Rovaniemi, stolica Laponii, oferuje niezliczone atrakcje, w tym wizytę w biurze samego Mikołaja. Oprócz tego można również doświadczyć przejażdżki psimi zaprzęgami w zapierających dech w piersiach krajobrazach zimowej krainy.

Więcej o tym, jak zorganizować wyprawę do Wioski św. Mikołaja przeczytasz w naszym poradniku.

Atrakcje świątecznie we Francji

We Francji, w Lyonie, odbywa się tradycyjne wydarzenie zwane Fête des Lumières. To magiczne święto świateł, które odbywa się co roku w okolicach 8 grudnia. Całe miasto jest ozdobione tysiącami świec i światełek, tworząc niepowtarzalny urok i atmosferę świąteczną.

Pierwotnie miało ono na celu wyrażenie wdzięczności Maryi, matce Jezusa.

W regionie Prowansji, poza typowymi jarmarkami, odbywa się "Carrières de Lumières". Podczas tego niezwykłego wydarzenia, stare kamienne kopalnie zamieniają się w ekran dla magicznych projekcji świetlnych prezentujących dzieła sztuki, co stanowi niezapomniane doświadczenie w świątecznej atmosferze.

Atrakcje świąteczne we Włoszech

Na Sycylii, zwłaszcza w Palermo, obchody Bożego Narodzenia są bardzo intensywne. W mieście odbywają się barwne parady, zwane "Presepi Viventi", czyli żywe szopki, które ożywają ulice miasta, a mieszkańcy odgrywają role postaci z tradycyjnych opowieści biblijnych.

We Florencji, oprócz jarmarków, można odwiedzić "Piazza del Duomo", gdzie podczas wieczorów świątecznych organizowane są uroczyste koncerty chóralne, tworząc niezapomnianą atmosferę w otoczeniu pięknych florenckich zabytków.

Czytaj także: https://natemat.pl/527326,ferie-zimowe-w-polsce-lepiej-pospiesz-sie-z-rezerwacja-noclegow