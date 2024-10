– Wincent sprawi, że od dzisiejszego poranka do jutrzejszego poranka ciśnienie wzrośnie o 18 hektopaskali. To będzie potężny skok ciśnienia – mówił Wasilewski.

Co to jest antycyklon?

To po prostu potężny wyż, który może wywołać wzrost ciśnienia. Żeby wyjaśnić to zjawisko, zacznijmy od cyklonu. Tak nazywamy dużą masę powietrza, która krąży wokół niżu barycznego. W warunkach niskiego ciśnienia atmosferycznego wiatr wiruje po liniach spiralnych od zewnątrz do środka. Co ciekawe, w naszej szerokości geograficznej ruch ten następuje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej zgodnie z nimi.

Z kolei antycyklon to masa powietrza wirująca wokół wyżu. Na naszej półkuli wiruje on zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i antycyklon przynosi zupełnie co innego, niż cyklon. Będzie mało chmur, za to napłynie do nas zimne i suche powietrze. W obecnych warunkach nie jest wykluczone, że wiele rejonów Polski spowiją nocne mgły.