Rozbój i pobicie 26-latka. Sprawcy grozi mu repliką broni

Policja z Poznania podała właśnie, że w nocy z 25 na 26 września w Luboniu 26-letni mężczyzna padł ofiarą rozboju. Kilku mężczyzn, od których pożyczył pieniądze, zaciągnęło go siłą do samochodu sprzed jego własnego domu. Zamiast rozmowy o spłacie długu, "życzliwi" znajomi postanowili zabrać go w okolice skupu złomu.