Na terenach dotkniętych przez powódź pracują tysiące żołnierzy , w tym z Wojsk Obrony Terytorialnej . Niestety wśród nich znalazła się czarna owca. I to nie byle jaka – chodzi o oficera. Niezwykle bulwersującą sprawę podporucznika Michała O. opisuje dziś Onet .

Ten oficer został wysłany na pomoc powodzianom ze Stronia Śląskiego. Dowodził grupą ok. 40 żołnierzy z 72. Batalionu Lekkiej Piechoty z Kościerzyny. Zaczęło się od tego, że nie mieszkał ze swoimi żołnierzami w wyznaczonym miejscu. Znalazł sobie inne lokum, gdzie organizował huczne imprezy. To jeszcze nic.

– Ludzie widzieli, jak wynosi z nich pralki, jakieś narzędzia elektroniczne, oraz inne mienie znacznej wartości należące do mieszkańców zniszczonych domów – mówi informator Onetu .

Pewnego dnia podporucznik wysłał swoich ludzi wojskowym jelczem do Słupska. Na tę ciężarówkę załadował skradzione mienie. Ten fakt zgłosił do dowództwa w Kościerzynie jeden z oficerów, który został skierowany do pomocy Michałowi O. w pomocy powodzianom.