"Reakcja kierownictwa sportowego klubu Barca była szybka i w środę ogłosiła związanie się z Wojciechem Szczęsnym, 34-letnim polskim bramkarzem, który podpisze kontrakt na jeden sezon do 30 czerwca 2025 roku. (...) Dziś po południu podpisał kontrakt do 2025 roku w towarzystwie Joan Laporty w biurze klubu, po wtorkowym spotkaniu FC Barcelona-Young Boys" – pisze Mundo Deportivo.

Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie

Wojciech Szczęsny od początku z dużym dystansem podchodził do kwestii powrotu ze sportowej emerytury i reprezentowania FC Barcelony . Nie odnosił się oficjalnie do rozmów i medialnych doniesień, ale dał wyraźny sygnał, że takiej okazji nie planuje przepuścić.

– Bardzo szanuję historię FC Barcelony. To jeden z najlepszych klubów na świecie. Rozumiem trudną sytuację, jaka się u nich pojawiła po kontuzji Ter Stegena i uważam, że brakiem szacunku z mojej strony byłoby nierozważenie tej opcji – przyznał w rozmowie z katalońskim "Sportem".

Po tygodniu oczekiwań wszystko stało się jasne. Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Niebawem w wyjściowym składzie FC Barcelony możemy zobaczyć nie jednego, a aż dwóch Polaków. To spełnienie marzeń niejednego polskiego kibica.

Wojciech Szczęsny pierwszym wyborem w FC Barcelonie? Na pewno ma na to szansę

Jak nieoficjalnie podają media, jednym z warunków Wojciecha Szczęsnego podczas negocjacji z FC Barceloną miała być kwestia tego, że będzie on podstawowym bramkarzem katalońskiego klubu. Czy tak się stanie? Więcej na ten temat na pewno dowiemy się w najbliższych tygodniach, ale już teraz można powiedzieć, że ma na to bardzo duże szanse.

Inaki Pena, który dotychczas dzielnie zastępował kontuzjowanego Ter Stegena, nie miał ostatnio łatwo. Co prawda w spotkaniu Ligi Mistrzów zachował czyste konto, a Hiszpanie pokonali Young Boys 5:0. Jednak zaledwie kilka dni wcześniej piłkę z siatki wyciągał aż 4 razy.

Sobotnia porażka z Osasuną była sporą sensacją. Ekipa Lewandowskiego uległa gospodarzom 2:4. Była to ich pierwsza porażka w tym sezonie ligowym. Mimo złego wyniku, FC Barcelona utrzymała się na pozycji lidera La Liga. Drugi Real Madryt (nadal niepokonany, ale z trzema remisami na koncie) traci do nich 3 punkty.

Dodajmy też, że choć Wojciech Szczęsny przerwał swoją sportową emeryturę, to nie planuje wracać do reprezentacji. Nie ma go na liście powołanych przez trenera Michała Probierza na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski.