Jedną z par biorących udział w nowym sezonie "Azja Express" jest właśnie małżeństwo Głowackich . Niektórzy uważają, że są uczestnikami najbardziej przyciągającymi uwagę widzów. A to wszystko przez ich zachowanie.

Żona aktora Agnieszka Głowacka w pokazanych materiałach programu bardzo emocjonalnie podchodzi do wykonywanych tam zadań. Zdarza się, że krzyczy na męża. Z kolei Piotr Głowacki jest często spokojny.

Po tym, jak w mediach zrobiło się głośno o tej aktorskiej parze, Agnieszka Głowacka wystąpiła w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiadała o komentarzach w sieci, także tych nieprzychylnych czy hejterskich. "Jak on z nią wytrzymuje"; "Histeryczka" – pisali internauci.

Na szczęście aktorka podchodzi do takich słów z dużą dozą dystansu. – Bardzo mi przykro, ale nie rozwiedziemy się w najbliższym czasie – zażartowała na antenie TVN .

Głowaccy u Wojewódzkiego. Na wideo żona aktora wybiega ze studia

Głowaccy zdecydowali się też ostatnio na udział w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Wiele wskazuje na to, że showman i jego goście "puścili oczko" do widzów i miało tam dojść do scen podobnych, jak te w "Azji Express".