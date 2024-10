Skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią

Mecz z Portugalią to dla Biało-Czerwonych ważne starcie w Lidze Narodów . I mogłoby się wydawać, że Michał Probierz będzie raczej ostrożny przy wyborze wyjściowej jedenastki. Tymczasem znalazł miejsce dla debiutanta. Od początku zagra Maximilian Oyedele.

Skład Portugalii na mecz z Polską

Przypomnijmy, że mecz Polska – Portugalia to starcie w ramach Ligi Narodów. Początek spotkania w sobotę o 20:45. W piątek 11 października wieczorem z niemałym opóźnieniem reprezentacja Portugalii dotarła do Warszawy. Prosto z Lotniska Chopina zawodnicy ruszyli do hotelu. Tam największa uwaga skupiała się na Cristiano Ronaldo – czekał na niego już tłum kibiców. Niestety wielu z nich przeżyło duże rozczarowanie.