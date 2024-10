– Historia tego kanału i całej akcji dobiega już końca – ogłosił na swoim ostatnim filmie Budda. 13 października odbędzie się losowanie w drugiej odsłonie loterii "Siedmiu aut". Do wygrania będzie też stała pensja i dom w Zakopanem. Oto gdzie oglądać live'a i co się będzie na nim działo. Wyjaśniamy.

Druga największa loteria Buddy w historii jego kanału na YouTube. Fot. YouTube / Budda.TV

Kamil Labudda jest dziś jednym z najpopularniejszych youtuberów motoryzacyjnych w Polsce. Jego kanał Budda.TV subskrybuje ponad 2,3 mln użytkowników.

Twórca podbił serca internautów swoją miłością do motoryzacji oraz zaangażowaniu w różnego rodzaju akcje charytatywne. Na początku 2024 roku youtuber zorganizował słynną loterię "7 aut" (o łącznej wartości 2,5 mln zł), o której mówiła niemal cała Polska.

Budda kilka tygodni temu ogłosił, że będzie kończył swoją przygodę z YouTube. – Powodów jest wiele – pewnie głównym jest ten, jak internet obecnie jest toksyczny i pełen jadu (zwyczajnie nie czujemy się w nim zbyt fajnie) – wspomniał autor.

Loteria "7 aut 2". Gdzie oglądać? Co do wygrania?

Zanim jednak zniknie z tej platformy, postanowił zrobić jeszcze jedną loterię i to o wiele większą niż ta pierwsza. Co tym razem jest do wygrania u Buddy?

Comiesięczna pensja w kwocie 10 tys. zł wypłacana przez pięć lat BMW M2 BMW M3 Audi RSQ8 Toyota Supra MK4 Audi RS3 Ford Focus RS i największa nagroda: dom w Zakopanem z garażem, w którym znajduje się Porsche GT3 RS

Start losowania zwycięzców loterii zaplanowano 13 października 2024 o godz. 17:00. Finał loterii będzie relacjonowany na żywo na youtubowym kanale Budda.TV.

Przy okazji pierwszej akcji z nagrodami youtuber wchodził do specjalnego pomieszczenia, w którym były wydrukowane wszystkie losy osób biorących udział w loterii (czyli tych, którzy kupili specjalne pakiety e-booków). Z zamkniętymi oczami losował karteczkę z kodem zwycięzcy. Potem dzwoniono do osoby, która wygrała daną nagrodę i Budda krótko z nią rozmawiał. Team youtubera pojechał też po jednego ze szczęśliwców i przywiózł go do studia.

Tym razem będzie podobnie. – Zaczniemy od losowania BMW M2 i pensji. (...) Dwie osoby, które wygrają na samym początku live'a, cała ekipa będzie walczyć, aby przywieźć ich do studia, jeszcze przed zakończeniem transmisji. Będzie też kilka niespodzianek – ogłosił Budda.

W "ostatnim filmie w historii" swojego kanału na YouTube Kamil Labudda przyznał też, że to najgrubsze przedsięwzięcie, jakie miał okazję prowadzić. Łączna wartość wszystkich nagród to ponad 8 mln zł.

Ponadto youtuber wspomniał, że jeśli ktoś wygra dom w Zakopanem, to ma na niego pewnego kupca. – Jeśli chciałbyś szybko sprzedać wygrany dom i zostać milionerem, to mam nagranego gościa, który jest pewny, że chciałby go kupić. Oczywiście decyzja należy do ciebie – mówił.

Twórca we wspomnianym materiale wideo pokazał również kulisy przygotowań specjalnego studia, w którym wystawiono już wszystkie luksusowe samochody do "zgarnięcia" w loterii. "Na planie pracuje 65 osób" – ujawnił na swoim kanale nadawczym na Instagramie.