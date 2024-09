Kamil Labudda jest dziś jednym z najpopularniejszych youtuberów motoryzacyjnych w Polsce. Jego kanał Budda. TV subskrybuje ponad 2,3 mln użytkowników. Zasłynął dzięki swojej miłości do motoryzacji oraz zaangażowaniu w różnego rodzaju akcje charytatywne . O jego loterii , w której do wygrania było 7 luksusowych samochodów (o łącznej wartości 2,5 mln zł), mówiła niemal cała Polska.

Minęło kilka miesięcy i Budda ogłosił, że "to koniec jego kanału" na YouTube . – Powodów jest wiele – pewnie głównym jest ten, jak internet obecnie jest toksyczny i pełen jadu (zwyczajnie nie czujemy się w nim zbyt fajnie) – wspomniał autor.

Zanim jednak zniknie, przygotował dla swoich widzów największą (jak dotąd) loterię z nagrodami (o łącznie wartości ponad 8 mln zł). Oprócz luksusowych samochodów uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli wygrać dom w Zakopanem , a także pensję wynoszącą 10 tysięcy złotych, która będzie wypłacana co miesiąc przez pięć najbliższych lat.

Budda zupełnie nie znika z sieci?

Budda załączył też swój ostatni wywiad, którego udzielił Kanałowi Zero. – Nie chce przebywać w całym tym smrodzie, jeśli chodzi o YouTube, taką podjąłem decyzję i już jej nie zmienię. Natomiast ja dalej pewnie będę działał na Instagramie, pewnie dalej będę publikował, pewnie nadal będę miał kontakt ze swoimi widzami. Nie wiem jeszcze, jak do się odbije na zasięgach, ale jeżeli nadal będę miał możliwość, to za pomocą innych social mediów będę propagował niesienie pomocy – powiedział.