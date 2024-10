Najbardziej wybrzmiały słowa o zagrożeniu ze strony Moskwy, z którym Zachód może zmierzyć się w bliskiej przyszłości. Bruno Kahl przekonywał, że Władimir Putin dąży do rozszerzenia strefy wpływów Kremla i wyparcia sił zbrojnych USA z Europy.

– Kreml postrzega Zachód – także Niemcy – jako przeciwnika – stwierdził szef BND. Jak dodał, "szanse na to, że Sojusz Północnoatlantycki powoła się w pewnym momencie na klauzulę wzajemnej obrony, są wysokie". – Celem Kremla jest podzielenie Zachodu, aby utrudnić Europie obronę, jednocześnie wzmacniając rosyjskie wojsko w przygotowaniu na potencjalny atak – wskazywał.

To kolejna taka prognoza, dotycząca planów Kremla. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ostrzegał w tym roku, że Rosja może zaatakować sojusz NATO w ciągu pięciu, do ośmiu lat.

Przypomnijmy, że na początku tego roku stacja CNN poinformowała, że amerykańskie i niemieckie służby wywiadowcze udaremniły rosyjski spisek, mający na celu zamordowanie prezesa firmy zbrojeniowej Rheinmetall , która produkowała broń wysyłaną przez władze Niemiec do Ukrainy , która wciąż broni się przed rosyjską agresją.

Rosja zmienia przepisy ws. użycia broni nuklearnej

Przygotowanie nowych regulacji ma być bezpośrednią reakcją na zaangażowanie zachodnich krajów w pomoc atakowanej przez Rosję Ukrainie. Natomiast agencja Reutera podawała, że wielu doradców Putina już od dawna próbowało nakłonić go do uproszczenia procedur użycia broni atomowej. To miałoby być swego rodzaju "straszakiem" dla Zachodu.