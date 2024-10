"Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi" – taki dość lakoniczny komunikat w poniedziałek po południu wystosowało CBŚP.

Głos w tej sprawie zabrał też Krzysztof Labudda, czyli brat zatrzymanego. W oświadczeniu przekazanym przez prawnika podkreślił, że nie robił interesów z Kamilem. "Nie ma on i nigdy nie miał, żadnych związków biznesowych ani gospodarczych powiązanych z działalnością gospodarczo-medialną swojego brata" – czytamy.

Brat Buddy zapewnia, że ten robił wszystko na własny rachunek. Prawdopodobnie ma to związek z plotkami, jakoby brat lub bracia Buddy mieli jakieś udziały w jego interesach.

Bracia, bo okazuje się, że jest ich co najmniej trzech. Krzysztof Labudda w piśmie prawnika dodaje, że nie krytykował swojego brata Kamila, ale jeśli już to Konrada. Z tego wynika, że Kamil "Budda" L. braci ma co najmniej dwóch.