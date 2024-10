"Joker: Folie à Deux" zaliczył klapę Fot. Kadr z "Joker: Folie à Deux" / Warner Bros.

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa ("Kac Vegas") był jednym z najgorętszych filmów 2019 roku i stał się także popkulturowym fenomenem. Ponury thriller o wyszydzanym komiku Arthurze Flecku, który cierpi na niekontrolowane napady śmiechu, przyniósł Joaquinowi Phoeniksowi ("Gladiator") pierwszego Oscara w jego karierze, zgarnął też statuetkę za muzykę.

Mimo że nie wszystkim krytykom się spodobał, to widzowie byli zachwyceni, a film zarobił na świecie ponad miliard dolarów (przy budżecie około 70 milionów). Warner Bros. postanowił więc kuć żelazo póki gorące i w 2022 roku amerykański reżyser zapowiedział sequela "Jokera", który nosił podtytuł "Folie à deux" (tłum. paranoja indukowana).

Niedługo po tym ogłoszeniu zapowiedziano, że u boku Phoeniksa widzowie ujrzą gwiazdę popu i aktorkę – Lady Gagę. Niestety nastroje niektórych opadły, gdy okazało się, że kontynuacja "Jokera" będzie... musicalem.

"Joker: Folie à deux" miał uroczystą premierę we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a oklaski trwały aż 11 minut. Jednak same recenzje krytyków i dziennikarzy były mieszane z przewagą tych niepochlebnych. Do tego stopnia, że 4 października, czyli dnia, w którym film z Phoeniksem i Gagą wszedł do kin, zainteresowanie opadło.

"Joker 2" w box office straci aż 150 mln dolarów. Wielka klapa Warner Bros.

A to odbiło się na box office. Jak pisaliśmy w naTemat, w weekend otwarcia "Joker 2" zainkasował w USA jedynie 37,8 mln dolarów, co jest znacznie mniejszym wynikiem, niż przewidywali eksperci. Wstępne szacunki zakładały zysk w wysokości 50-70 mln dolarów. Lepiej poradził za granicą, w tym w Polsce, w której do kin w pierwsze dni powędrowało aż 252 879 widzów.

Jak dotąd nietypowy musical o słynnym przeciwniku Batmana zarobił 51,5 mln dolarów na rynku krajowym i 165 mln dolarów na całym świecie po dwóch tygodniach od premiery. Dla porównania, pierwszy "Joker" przyniósł 96,2 mln dolarów na rynku krajowym i 248,4 mln dolarów globalnie... już po trzech dniach. Niestety sequel takich wyników nie osiągnie, a w USA "Jokera 2" w ogóle mało kto chce oglądać.

Jak pisze "Variety", prognozy wskazują, że sprzedaż biletów zatrzyma się na poziomie 65 mln dolarów na rynku krajowym i 210-215 mln dolarów na świecie, kiedy "Folie à Deux" zniknie z kin.

I tu pojawia się problem, bo z powodu sukcesu "Jokera" z 2019 roku znacznie zwiększono budżet sequela. Produkcja "Jokera 2" kosztowała 200 milionów dolarów, a na marketing i dystrybucję wydano około 100 milionów.

"Przy obecnym tempie film nie zbliży się nawet do 450 milionów dolarów potrzebnych do wyjścia na zero podczas emisji kinowej (dochody z biletów są dzielone między studia i właścicieli kin). Źródła w Warner Bros. twierdzą, że film osiągnie próg rentowności przy 375 milionach dolarów. (...) Według szacunków insiderów oraz trzech konkurencyjnych producentów, film może stracić co najmniej 150 do 200 milionów dolarów podczas emisji kinowej. Jedno ze źródeł spekuluje, że straty dla inwestorów mogą wynieść ponad 200 milionów, podczas gdy inne sugeruje, że szkody mogą być bliższe 125 milionom" – pisze "Variety".

Według branżowego magazynu, "Joker: Folie à deux" szykuje się więc na jedną z największych katastrof 2024 roku. A dodajmy, że sequel zyskał tragiczną ocenę D na opiniotwórczym CinemaScore, gorszą niż tragiczne "Morbius" i "Madame Web" (C+). Na Rotten Tomatoes ma 33 procent od krytyków i 32 procent od widzów, a na polskim Filmwebie – jedynie 5,5/10, zarówno od recenzentów, jak i publiczności.

Jednak Warner Bros. jest innego zdania (albo nie chce przyznać się do porażki). – Jakiekolwiek szacunki sugerowane przez anonimowych "insiderów" lub "konkurencyjnych producentów" są rażąco błędne i kontynuują trend, w którym plotki są przedstawiane jako fakty" – powiedział rzecznik firmy "Variety".

– Film nadal jest wyświetlany w kinach (w tym tygodniu premiera w Chinach) i będzie kontynuował generowanie przychodów w ramach emisji domowej oraz dodatkowych źródeł dochodu – dodał.

Faktycznie, Warner Bros. ma szansę odzyskać przynajmniej część swojej inwestycji, gdy "Folie à Deux" trafi VOD 29 października. Co nie zmienia jednak faktu, że w porównaniu z kultowym pierwszym "Jokerem" mamy do czynienia z wielką klapą.

