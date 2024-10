Chorwaci ich skarcili, ale Polacy walczą dalej. Jest gol kontaktowy

redakcja naTemat

P olscy piłkarze we wtorek grają następny mecz w Lidze Narodów. Tym razem po raz kolejny mierzą się z Chorwatami, po jak w weekend przegrali z Portugalią 1:3. We wrześniu nasza reprezentacja już raz przegrała z silnymi zawodnikami znad Adriatyku w tych rozgrywkach. Dzisiejszy mecz zaczął się od sporego zaskoczenia. Na ławce został bowiem Robert Lewandowski. Obecny wynik meczu to 3:2 dla Chorwatów.