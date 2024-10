Były minister sprawiedliwości 16 marca 2024 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z łóżka szpitalnego, informując, że walczy z nowotworem. Wiadomość ta wywołała ogromne poruszenie w mediach, a w komentarzach internautów pojawiły się wątpliwości co do stanu zdrowia polityka.

Jego wpis spotkał się jednak z krytyką ze strony Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Prezes dr n. med. Robert Stępień oraz wiceprezes dr n. med. Andrzej Matyja złożyli skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Jak donosi portal WP, Ziobro wystosował list do rzecznika, w którym stanął w obronie lekarza.

"W przypadku wpisu lek. Kosikowskiego nie można mówić o ujawnieniu informacji dotyczącej mojej sytuacji zdrowotnej i jednostce chorobowej, ponieważ dane te publikowałem osobiście w przestrzeni publicznej" – napisał Ziobro. Dodał również, że nie było to naruszenie tajemnicy lekarskiej .

"Co istotne lek. Kosikowski swoim postępowaniem stanął w obronie dobrego imienia pacjenta – w tym przypadku mnie – i to w obliczu medialnej nagonki oraz hejtu. Jego postawa, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, powinna być doceniona, a na pewno nie może stanowić podstawy do wszczynania postępowania dyscyplinarnego" – kontynuował Ziobro.