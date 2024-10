Iga Świątek ogłosiła niedawno zaskakujące rozstanie ze swoim dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim, z którym święciła pierwsze i największe sukcesy. Podziękowała mu za wszystko, powiedziała, że on był pierwszym, który na głos wypowiedział, że Świątek może być numerem 1 na świecie. Teraz jednak przyszedł moment na kolejny krok.

Nowy trener Igi Świątek

Od początku mówiło się, że nasza rakieta nr 1 może szukać trenera z zagranicy. I teraz stało się to oficjalne. Iga Świątek ogłosiła start współpracy z Wimem Fissette. To belgijski trener, który ma duże doświadczenie na międzynarodowym poziomie. Współpracował z utytułowanymi zawodniczkami, "jedynkami" i mistrzyniami. Wśród nich są takie nazwiska jak Kim Clijsters czy Naomi Osaka.

Iga Świątek zaczęła już przygotowania do WTA Finals wraz z nowym trenerem. Ponadto w jej sztabie jest też fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego Maciej Ryszczuk, psycholog Daria Abramowicz i sparingpartner Tomasz Moczek.

Iga Świątek o nowym trenerze

– Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette. Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem – mówi.