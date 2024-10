Liam Payne nie żyje. Członek One Direction miał 31 lat

Debiutancki singiel grupy "What Makes You Beautiful" od razu stał się hitem, a kolejne utwory takie jak "Story of My Life", "Drag Me Down" czy "Best Song Ever" zyskały status kultowych​. Grupa wydała pięć albumów studyjnych, które odniosły sukcesy na światowych listach przebojów. Ich trasy koncertowe wyprzedawały się w błyskawicznym tempie, a fani wypełniali największe stadiony w Europie, USA, Australii i Japonii.