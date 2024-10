Zastanawiacie się, co Duda będzie robił na prezydenckiej emeryturze? To może być nowy plan

Prezydent Andrzej Duda jest głową państwa drugą i ostatnią kadencję. Co będzie robił na prezydenckiej emeryturze? To nie jest jeszcze jasne, ale co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia w tej kwestii. Najnowsze z nich dotyczy stanowiska dla Dudy w MKOl.