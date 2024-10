Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w środę 16 października Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu. Powodem, dla którego prezydent zabrał głos w Sejmie, była rocznica ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, w wyniku których obecnie rządzi koalicja trzech ugrupowań politycznych.

Były prezydent, Bronisław Komorowski , 16 października był gościem w programie TVP Info, gdzie odniósł się do orędzia Andrzeja Dudy.

Jego zdaniem przemówienie to było niepotrzebne, a swoje stanowisko przedstawił w dosadnych słowach.

– On nie chciał świętować, chciał komuś innemu popsuć święto. Zachował się, jakby chciał napluć do kieliszka świątecznego szampana, przepraszam za porównanie. Żeby zrobić przykrość i popsuć święto – powiedział Komorowski.

Były prezydent ocenił również, że działania Andrzeja Dudy stawiają go w negatywnym świetle.

– To jest takie małe i strasznie źle świadczące o prezydencie – stwierdził Komorowski.

– Nie jest to godne prezydenta. Powinien prezydent dbać o to, by nie przegiąć barier po jakiejś stronie sporu politycznego – dodał – Powinien starać się o bezstronnego ojca narodu – przypomniał