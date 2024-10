Byli członkowie zespołu One Direction opublikowali wspólne oświadczenie na oficjalnym profilu grupy na Instagramie. Zayn Malik, Harry Styles , Niall Horan oraz Louis Tomlinson zabrali głos po tragicznej śmierci przyjaciela z zespołu, Liama Payne'a.

One Direction było początkiem ich muzycznej kariery. Zespół założony w 2010 roku przez grupę nastoletnich chłopaków przez sześć lat zdobył ogromną popularność na całym świecie, zyskując miliony fanów. W 2016 roku członkowie grupy zawiesili działalność zespołu, aby skupić się na solowych projektach.

W opublikowanym oświadczeniu Malik, Horan, Tomlinson i Styles wyrazili głębokie poruszenie po śmierci swojego kolegi . To pierwszy post na profilu grupy od 2020 roku.

"Jesteśmy całkowicie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem będziemy mogli powiedzieć więcej. Ale na razie poświęcimy trochę czasu na opłakiwanie i przeżywanie straty naszego kompana, którego bardzo kochaliśmy. Na zawsze będziemy pielęgnowali wspomnienia, które z nim dzieliliśmy. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go tak jak my. Będzie nam go bardzo brakowało. Kochamy cię, Liam" – napisali na Instagramie.