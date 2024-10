Wiadomo już, co było powodem śmierci byłego członka zespołu One Direction. Liam Payne, jak podała argentyńska prokuratura, zmarł w wyniku licznych urazów i krwawienia spowodowanego upadkiem z balkonu w hotelu.

Sekcja zwłok Liama Payne'a. "Liczne obrażenia". Fot. Diego Corredor/Associated Press/East News

Agencja AP informowała wcześniej w czwartek, że policja w Buenos Aires przekazała w oświadczeniu, że Liam Payne spadł z trzeciego piętra hotelu Casa Sur w modnej dzielnicy Palermo w stolicy Argentyny, co spowodowało "niezwykle poważne obrażenia". Lekarze potwierdzili jego śmierć na miejscu.

Liam Payne wypadł z balkonu w hotelu w Argentynie

W oświadczeniu policji dla Associated Press dodano, iż Payne "wyskoczył z balkonu swojego pokoju". Policja pojawiła się w hotelu po godzinie 17:00 lokalnego czasu. Obsługa hotelu powiadomiła ich bowiem o "agresywnym mężczyźnie, który może być pod wpływem narkotyków lub alkoholu".

Kierownik hotelu, co można usłyszeć w rozmowie telefonicznej z numerem alarmowym, mówił, że mają gościa, który jest najpewniej pod wpływem narkotyków i alkoholu. – Niszczy cały pokój – padło z jego ust.

Mężczyzna poprosił też o przysłanie pomocy. Jego głos stawał się coraz bardziej niespokojny w miarę trwania rozmowy ze względu na stan gwiazdy i fakt, że pokój miał balkon.

Są wyniki sekcji zwłok muzyka One Direction

Wieczorem w czwartek poznaliśmy wyniki sekcji zwłok piosenkarza. "Były muzyk One Direction Liam Payne zmarł na skutek licznych urazów oraz krwawienia wewnętrznego i zewnętrznego spowodowanego upadkiem" – poinformowała argentyńska prokuratura.

Przypomnijmy, że w przeszłości Payne przyznał, że po tym, jak zdobył sławę, potrzebował trochę czasu, aby przystosować się do życia na oczach opinii publicznej.

– Nie sądzę, żeby można było sobie z tym poradzić. To wszystko jest dla nas trochę szalone, że ludzie wpadają w taki stan umysłu wobec nas i tego, co robimy – powiedział w wywiadzie dla The Associated Press w 2013 roku.

Payne był najbardziej znany z członkostwa w nieistniejącym już zespole One Direction, który tworzył z Harrym Stylesem, Zaynem Malikiem, Niallem Horanem i Louisem Tomlinsonem. Grupa powstała w 2010 roku po udziale w brytyjskim programie "The X Factor" i zdobyła światową sławę, stając się jednym z najpopularniejszych boysbandów w historii.

Kariera Payne'a w One Direction

Debiutancki singiel grupy "What Makes You Beautiful" od razu stał się hitem, a kolejne utwory, takie jak "Story of My Life", "Drag Me Down" czy "Best Song Ever" zyskały status kultowych​. Grupa wydała pięć albumów studyjnych, które odniosły sukcesy na światowych listach przebojów. Ich trasy koncertowe wyprzedawały się w błyskawicznym tempie, a fani wypełniali największe stadiony w Europie, USA, Australii czy Japonii.

One Direction, którzy rozpadli się w 2016 roku (wcześniej z zespołu odszedł Malik), do dziś posiada olbrzymie rzesze fanek i fanów, którzy cały czas liczyli na powrót ich ulubionej grupy. Payne, podobnie jak pozostali członkowie, kontynuował karierę solową, jednak nie odniósł większego sukcesu. Jego najpopularniejszym solowym singlem jest "Strip That Down".

Payne miał 7-letniego syna Beara Greya ze swoją byłą dziewczyną Cheryl, znaną jako Cheryl Cole, gdy występowała ona z Girls Aloud.

