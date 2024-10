Dawid Podsiadło jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. O jego fenomenie było głośno w mediach tego lata. Piosenkarz ma bardzo wielu fanów. Pokazały to między innymi jego koncerty w czerwcu br.

Mimo swojej wielkiej kariery muzycznej Podsiadło jest raczej skryty. Nie ujawnia za wiele ze swojego życia codziennego w social mediach. Choć na Instagramie śledzi go ponad 700 tys. użytkowników, to sam zainteresowany rzadko wstawia tam nowe posty, czy relacje.

Podsiadło nagle przemówił na Instagramie: dziś jest specjalna rocznica...

W poniedziałek 21 października zaskoczył wszystkich nagraniami, które opublikował na InstaStory. – Rzadko tu jestem, bo załóżmy, nie chce tu być, ale dziękuję wam bardzo za dużo wiadomości – no może nie tak dużo, myślałem, że będzie ich więcej – ale dziękuję za te, które przyszły, bo mieliśmy ostatnio rocznicę "Małomiasteczkowego" (albumu – przyp. red.). Dzisiaj jest druga rocznica "Lat dwudziestych" (kolejnej płyty – przyp. red.) – wymieniał Podsiadło.

Okazało się też, że 21 października 2024 roku jest dla niego wyjątkową datą jeszcze z jednego powodu. To właśnie tego dnia mija dziesięć lat od wydania debiutanckiego krążka (pt. "Ruby Dress Skinny Dog") zespołu rockowego Curly Heads, w którym Podsiadło przed laty śpiewał.

Z formacją wystąpił m.in. w 4. edycji "Mam talent" i chociaż jurorzy chwalili jego wokal, to jako zespół nie przeszli do kolejnego etapu.

Wspomniał, że choć "ma dziś sporo zastrzeżeń do tekstów tamtych piosenek, to warto z nich wybrać sobie pojedyncze zdania, które mają znaczenie". – Pozdrawiam chłopaków z Curly, bo rzadko się z nimi widuję. I jak ich dzisiaj gdzieś spotkacie, to dajcie im dużo miłości. Nie spotkałem zdolniejszych łobuzów na swojej drodze, jak moje chłopaki z Curly – przyznał na koniec Podsiadło.