Pokazano zakulisowe nagranie z koncertu Podsiadło. To rozwiąże zagadkę wielu fanów

Dawid Podsiadło zakończył właśnie swoją trasę koncertową. Piosenkarz zaprezentował imponujące show na kilku największych stadionach w Polsce. Fani mogli zauważyć, że artysta podczas występów miał w uchu charakterystyczną "słuchawkę". Jesteście ciekawi, co było w niej słychać? Po sieci krąży nagranie.

Wyciekło nagranie z Dawidem Podsiadło. Fot. VIPHOTO/East News

Nagranie "z uszu" na koncercie Dawida Podsiadło

"Koncert Dawida Podsiadło na stadionie miejskim w Poznaniu. Kilka nagrań z tak zwanych uszu, czyli zeskanowanych transmisji do ucha artysty wraz z komentarzami realizatorów" – czytamy w opisie wideo, które pojawiło się na Tik-Toku i cieszy się niemałym zainteresowaniem.

"Chłop biega po scenie i śpiewa najczyściej, jak się da"; "Ale fajnie to się słucha na słuchawkach. Jakby do mnie do telefonu mówił"; "To jest genialne" – komentują internauci.

Historyczna trasa koncertowa...

Dodajmy, że trasa koncertowa Dawida Podsiadło przeszła już do historii. Była wyjątkowa pod wieloma względami. Dzięki formule sceny – "360 stopni" każde miejsce na trybunach mogło być zajęte.

Dyrektor Stadionu Śląskiego Adam Strzyżewski w rozmowie z portalem Ślązag przekazał, że na oba chorzowskie koncerty Dawida – sprzedano po 88 500 biletów: – Biorąc pod uwagę liczbę osób do obsługi imprezy, mieliśmy w sobotę na Stadionie Śląskim ponad 100 tysięcy osób.

A to jedynie bilans jednego z czterech weekendów koncertowych artysty. Pojawiały się głosy, że były to naprawdę imponujące widowiska. Podsiadło przygotował dla swoich fanów kilka niespodzianek: latające delfiny, ogień, kiss cam, wyjątkowi goście. W przerwach między piosenkami wokalista urządzał krótkie, śmieszne pogadanki.

Ponadto w minioną sobotę (22 czerwca) odbyło się "historyczne łączenie". Choć Podsiadło i Taco Hemingway koncertowali tego dnia w dwóch różnych miastach, to połączyli się ze sobą, co było widać na wielkich telebimach. Uczestnicy nie kryli podekscytowania tą akcją.

Przypomnijmy, że Dawid Podsiadło zaczynał karierę muzyczną w zespole Curly Heads. W 2012 roku wziął udział w 2. edycji programu "X Factor" i go wygrał. Do tej pory wydał cztery albumy, które składają się niemal z samych hitów.