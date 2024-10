Tłum zablokował łańcuchy na Czerwonych Wierchach

Sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów zostały zamontowane w Kobylarzowym Żlebie. To, że w sezonie tworzą się tam kolejki, nikogo nie dziwi. Jednak tym razem w ogromnym zatorze mogło utknąć nawet 200 osób. Jak pisali internauci, niektórzy w kolejce stali ponad dwie godziny. A stamtąd do Kirów, skąd odjeżdżają autobusy do Zakopanego, jest jeszcze ok. 8 km drogi (ponad 3 godziny marszu).