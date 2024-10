Turyści zdegustowani Gubałówką. Nie tak to sobie wyobrażali

Gubałówka w wielu przewodnikach wymieniana jest w gronie jednych z największych atrakcji Zakopanego . Można na nią wjechać wyjątkowym wagonem kolei, a ze szczytu rozciąga się niesamowita panorama Tatr. A przynajmniej powinna, bo w wielu miejscach szczyt jest tak zabudowany, że nie widać niczego poza kolejnymi budami z kebabem, plastikowymi pamiątkami albo automatami do gier.

– Jestem trochę tym zaskoczona. Rozumiem, że jest już poza sezonem, ale wybraliśmy się tu, bo przeczytaliśmy, że Gubałówka, podobnie jak Krupówki, to największa atrakcja Zakopanego. Te drugie nadal tętnią życiem, pomimo jesieni. No a tu pustka, niewiele się dzieje – stwierdziła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Milena, którą dziennikarze spotkali podczas spaceru na Gubałówce.

Kłopotem może okazać się też kwestia odjazdu na miejsce, bo znaki nie są jednoznaczne, a za parking w szczerym polu trzeba zapłacić ok. 10 zł za dobę. – Tu jest trochę jak na Krupówkach. Jest wszystko i nic, totalny nieład artystyczny. W dodatku ceny tak zróżnicowane, że można się nadziać na minę praktycznie na wejściu – przyznał inny turysta.

Zakopane chce posprzątać Gubałówkę, ale łatwo nie będzie

– To aż się prosi, żebyśmy coś tam zrobili z tym. Nie daj Boże, jakby się wydarzył jakiś pożar, to tam wszystkie nielegalne zabudowania będą płonęły jak domino – mówił w rozmowie z Eską Filipowicz. – Jest wola do rozmów, myślę, że należałoby tam wprowadzić specjalny wycinek planu zagospodarowania, żeby uregulował ten handel – dodawał.