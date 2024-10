Trudności wspinaczki wysokogórskiej

Niezwykle istotnym elementem wypraw jest aklimatyzacja, która pozwala organizmowi przystosować się do niskiego ciśnienia i ograniczonej ilości tlenu. Lata przygotowań, liczne treningi i przemyślane decyzje oraz przede wszystkim szczęście to fundament, na którym opiera się sukces wspinaczy wysokogórskich.

Często jednak nie wszystko zależy od wspinacza. Warunki pogodowe mogą zmieniać się z godziny na godzinę, co wpływa na bezpieczeństwo wyprawy. Zdobycie szczytu to jedno, ale powrót do bazy, w pełni bezpieczny, to kolejny, równie istotny etap. To wszystko każe nam docenić wyczyn Doroty Rasińskiej-Samoćko.