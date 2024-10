Telekamery 2024 rozdane. fot. Adam Jankowski/REPORTER

Gala rozdania Telekamer przed laty cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony telewidzów. Z roku na rok jednak popularność tego eventu spada, dlatego pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości.

Plebiscyt organizowany jest przez magazyn "Tele Tydzień" i wydawnictwo Bauer. Do tej pory uroczystość, podczas której rozdano słynne statuetki, była organizowana wiosną. Zwykle w marcu ogłaszano nominacje w poszczególnych kategoriach, a dwa miesiące później przedstawiano zwycięzców.

Tym razem było nieco inaczej. Nominowanych zaprezentowano dopiero we wrześniu. Natomiast 27. gala Telekamer Tele Tygodnia odbyła się 21 października. Nie była jednak transmitowana w telewizji. Gwiazdy zebrały się w Muzeum Polin i to właśnie tam ogłoszono laureatów.

Telekamery 2024: wszyscy laureaci

W kategorii "najlepsza aktorka" były nominowane:

Vanessa Aleksander Roma Gąsiorowska Katarzyna Gniewkowska Katarzyna Herman Julia Kijowska Aleksandra Konieczna Izabela Kuna Marta Malikowska Magdalena Różczka Małgorzata Szeptycka

Nagrodę zdobyła Vanessa Aleksander, którą możemy oglądać w produkcji pt. "Krew" i "The Office PL".

– Nie przygotowałam sobie żadnej przemowy, więc będę improwizować. Bardzo się stresuje. Mam wspaniałe współnominowane, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że stoję z wami w rzędzie. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jadąc na to wydarzenie, pomyślałam sobie, że najwięcej zawdzięczam telewizji, bo w niej debiutowałam. Tę nagrodę chciałabym zadedykować wszystkim, dzięki którym ten debiut był możliwy, tym którzy we mnie uwierzyli i wciąż wierzą. Dziękuję – mówiła poruszona i zaskoczona Aleksander.

W kategorii "najlepszy aktor" byli nominowani:

Rafał Cieszyński Michał Czernecki Mateusz Damięcki Filip Gurłacz Arkadiusz Jakubik Piotr Polak Nikodem Rozbicki Łukasz Simlat Bartłomiej Topa Adam Woronowicz

A zwyciężył Filip Gurłacz ("Dzielnica strachu", "Pierwsza miłość")

Wśród nominowanych seriali znalazły się takie tytuły jak:

" 1670 " "Będziemy mieszkać razem" "Bracia" "Camera Cafe. Nowe parzenie" "Informacja zwrotna" "Matylda" "Prosta sprawa" "Rojst Millenium" "Sługa narodu" "The office PL"

Ostatecznie Telekamera trafiła do twórców serialu "1670".

W kategorii "juror" o statuetkę walczyli:

Halina Frąckowiak Piotr Gąsowski Ewa Kasprzyk Rafał Maserak Marcin Prokop Dorota Szelągowska Natasza Urbańska Julia Wieniawa

Najwięcej głosów otrzymała Ewa Kasprzyk, która jest jurorką w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda jednak nie pojawiła się na gali. W jej imieniu nagrodę z rąk Stefano Terrazzino odebrała córka, Małgorzata Bernatowicz.

W kategorii "komentator/prezenter/dziennikarz sportowy" zostali wyszczególnieni:

Jakub Bednaruk Paulina Chylewska Tomasz Ćwiąkała Wojciech Drzyzga Tomasz Swędrowski Mateusz Święcicki Marek Rudziński Rafał Wolski

A na scenie nagrodę odebrała Paulina Chylewska z TVP Sport.

W kategorii "informacje i publicystyka" nominowanymi byli:

Marek Czyż Joanna Dunikowska-Paź Dorota Gawryluk Magdalena Łucyan Maciej Orłoś Diana Rudnik Katarzyna Zdanowicz

Telekamera trafiła w ręce Diany Rudnik ("Fakty" TVN).

W kategorii "format rozrywkowy" na statuetkę miały szanse takie produkcje jak:

"Czas na show. Drag Me Out" "Farma" "LOL: Kto się śmieje ostatni" "MasterChef Nastolatki" "Rolnicy Podlasie" "Rolnik szuka żony" "Sanatorium miłości" "The Traitors. Zdrajcy" "The Voice Kids" " Twoja Twarz Brzmi Znajomo "

Zwycięska okazała się produkcja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowana na antenie Polsatu.

Ostatnia kategoria to "olśnienie Tele Tygodnia", w której byli nominowani:

Jakub Gąsowski Radosław Kotarski Maria Kowalska Eryk Kulm Filip Pławiak Elżbieta Romanowska Jakub Sierenberg Michał Sikorski Anna Szymańczyk

Telekamerę 2024 otrzymał Eryk Kulm ("Klara").

Historia gali Telekamer "Tele Tygodnia"

Telekamery to nagrody przyznawane przez czytelników "Tele Tygodnia" aktorom, twórcom i produkcjom, które zdobyły ich uznanie. Pierwsza edycja miała miejsce w 1998 roku.

