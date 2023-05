Dowbor przerwała milczenie ws. rozdania Telekamer "Tele Tygodnia". "Nie dano mi szansy..."

Telekamery "Tele Tygodnia" to jedne z najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych w Polsce. Tegoroczna gala rozdania odbyła się 25 maja. Ekipa programu "Nasz nowy dom", która odebrała statuetkę w kategorii najlepszy program rozrywkowy, nawet nie wspomniała o wieloletniej gospodyni formatu, Katarzynie Dowbor. Teraz sama zainteresowana zabrała głos ws. przykrości, która ją spotkała.

Ostatnio format "Nasz nowy dom" został doceniony podczas gali Telekamer "Tele Tygodnia" statuetką w kategorii najlepszy program rozrywkowy. Podczas imprezy, na której wręczano wyróżnienia ani słowem nie wspomniano jednak o Katarzynie Dowbor, która decyzją szefa Polsatu, Edwarda Miszczaka została ostatnio zwolniona i zastąpiona Elżbietą Romanowską. Fani dziennikarki nie mogli uwierzyć w to, jak potraktowano Dowbor. Próbowali podnieść ją na duchu. "Nagrodę powinna odebrać Katarzyna Dowbor. Te wyniki to jej zasługa"; "Wasza bezczelność nie zna granic. Kasia jesteśmy z Tobą"; "Pani Kasiu. Proszę się trzymać" – reagowali zbulwersowani internauci.

Nadmieńmy, że Dowbor zajęła drugie miejsce w kategorii "Prezenter/prowadzący/gospodarz show". Na pierwszym miejscu znaleźli się natomiast Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

W sobotę (27 maja) prezenterka opublikowała post z oświadczeniem. Trzeba przyznać, że mama Macieja Dowbora zareagowała z wielką klasą, patrząc na to, jaki policzek jej wymierzono, nie wspominając o jej zaangażowaniu w prowadzenie formatu, który pomógł setkom polskich rodzin w wyjściu z kryzysu mieszkaniowego.

"Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, bo to od Was - naszych widzów - ta Telekamera! Dziękuję za Wasze serca, życzliwość i wierność. Bez Was nie byłoby tej nagrody i tego programu. Jesteście jego siłą. Niestety, nie dano mi szansy osobistego podziękowania Wam podczas gali, dlatego robię to poprzez media społecznościowe" – napisała.

"Dla całej załogi, która przy tym projekcie pracowała przez ostatnich 10 lat to ogromne docenienie ich pracy w bardzo trudnych warunkach. Jesteście Wielcy!" – podsumowała.

Po tym oświadczeniu fani zalali Dowbor masą komentarzy z "dobrym słowem". Podziękowali jej za działalność, która wniosła radość do życia wielu bohaterów.

"Co się dzieje z tym krajem i ludźmi... 'sercu' programu i nominowanej do nagrody nie daje się możliwości podziękowania? Dziękuję pani za chwile wzruszeń, które dawała pani podczas programu, za pani ludzkie podejście do trudnego i smutnego losu bohaterów"; "Nie wiem, co dzisiaj dzieje się z ludźmi światem, nie ma granic, taktu, a wielu brakuje klasy, którą w pewnych sytuacjach należałoby się wykazać. Na szczęście zwłaszcza w ostatnim czasie jest Pani i daje Pani przykład, jak powinno się postępować. I dziękuję za mnóstwo wzruszeń przez tych ostatnich 10 lat" – pisano.

Dodajmy, że w osobnym poście z okazji Dnia Mamy, wyróżnienia w plebiscycie pogratulowała Dowbor jej synowa, Joanna Koroniewska. "To oznacza tylko jedno - wierni widzowie nie zapominają. Ściskam najmocniej na świecie, mamo. Jesteśmy z Maćkiem z tobą całym sercem. I nie tylko my. Wszyscy widzowie" – skwitowała.