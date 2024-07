Już wiadomo, co z tegoroczną galą Telekamer. Jest oficjalna decyzja organizatorów

Temat gali Telekamer "Tele Tygodnia" od kilku miesięcy wzbudza wiele emocji. Wydarzenie nie odbyło się w zaplanowanym terminie, dlatego wysunięto podejrzenia, że ceremonia w ogóle nie obędzie się tym roku. Teraz organizator podał nową datę.

Wiadomo co z tegoroczną galą Telekamer Fot. VIPHOTO/East News

Gala rozdania Telekamer przed laty cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony telewidzów. To jednak z roku na roku spada, dlatego pojawiło się wiele spekulacji, co do przyszłości wydarzenia.

Plebiscyt organizowany jest przez magazyn "Tele Tydzień" i wydawnictwo Bauer. Na przestrzeni ostatnich lat gala rozdania słynnych statuetek była organizowana wiosną. Zwykle w marcu ogłaszano nominacje w poszczególnych kategoriach, a dwa miesiące później miało miejsce to ważne wydarzenie w polskim show-biznesie.

Wiadomo, co z galą Telekamer. Jest oficjalna decyzja organizatora

Jednak w tym roku sytuacja wygląda inaczej. Jak dotąd gala nie odbyła się, nie ogłoszono również nominacji. W mediach pojawiło się wiele doniesień, jakoby ceremonia miała zostać przesunięta na jesień bieżącego roku. Do niedawna przedstawiciele wydawnictwa Bauer, pytani o sprawę, odpowiadali krótko, iż nie ma ostatecznej decyzji.

Poprzednia ceremonia rozdania Telekamer transmitowana była na kanale TV Puls, a według danych przekazanych przez Nielsen Media śledziło ją około 260 tysięcy widzów.

Teraz ten temat powrócił. Dla fanów wydarzenia jest to dobra wiadomość, gdyż pojawiła się oficjalna informacja, że ceremonia wręczania statuetek odbędzie się w tym roku.

Organizator wydarzenia przekazał, iż 27. Gala Telekamer "Tele Tygodnia" będzie miała miejsce 23 października. Statuetki zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach. Tytuły oraz nazwiska nominowanych mają wkrótce zostać ogłoszone, a wśród nich znajdą się produkcje emitowane w telewizji, jak i te dostępne na platformach streamingowych z okresu od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024.

Widzowie wskażą najlepszych w kategoriach: Aktor, Aktorka oraz Serial. Dokonają tego, oddając głosy na wybrane osoby i produkcje na oficjalnej stronie Telekamer. Głosowanie przewidywane jest od 9 września do 4 października.

Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Polin, a na widowni zasiądzie 400 gości. Nie przekazano jeszcze informacji dotyczących transmisji z wydarzenia.

Historia gali Telekamer "Tele Tygodnia"

Telekamery to nagrody przyznawane przez czytelników "Tele Tygodnia" aktorom, twórcom i produkcjom, które zdobyły ich uznanie. Pierwsza edycja miała miejsce w 1998 roku.

Od tego czasu odbywa się nieprzerwanie. Na przestrzeni lat zmieniały się możliwości głosowania dla widzów i czytelników. Kiedyś mogli oddawać głosy poprzez odcinanie kuponów drukowanych w "Tele Tygodniu", wysyłanie SMS-ów oraz telefonicznie. Dziś można tego dokonać poprzez oficjalną stronę internetową Telekamer.

Czytaj także: https://natemat.pl/489623,telekamery-2023-kurzajewski-nieobecny-cichopek-usprawiedliwila-ukochanego