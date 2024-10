Andrew Garfield , 41-letni amerykańsko-brytyjski aktor, jest znany m.in. z roli w "The Social Network", "Niesamowitym Spider-Manie" (powrócił w roli Petera Parkera u boku Toma Hollanda i Tobeya Maguire'a w "Spider-Manie: Bez drogi do domu" w 2021 roku), "Przełęczy ocalonych" czy "Tick, tick... Boom!".

W 2019 roku dwukrotnie nominowany do Oscara aktor przeżył jednak osobistą tragedię. Krótko przez rozpoczęciem zdjęć do musicalu "Tick, tick... Boom!", za który zgarnął drugą oscarową nominację w karierze, odeszła jego mama. Lynn Garfield zmarła na raka trzustki.

Andrew Garfield i Elmo rozmawiają o żałobie. Aktor wspomina zmarłą mamę

Po zachęcie ze strony muppeta Garfield wyznaje, że myśli o swojej mamie. – Ona niedawno zmarła i wiesz, po prostu za nią tęsknię. Bardzo za nią tęsknię – mówi aktor głosem pełnym emocji. Elmo reaguje przepraszająco i z żalem, ale aktor zapewnia go, że nie ma potrzeby przepraszać. Stwierdza, że "tak naprawdę to całkiem w porządku za kimś tęsknić", nawet jeśli wywołuje to smutek.