Dwadzieścia siedem lat później gdy wielka woda znów "nawiedziła" Polskę i zaczęły pojawiać się wzmianki o ponownym zrzeszeniu artystów, Rodowicz w jednym z wywiadów powiedziała: – To się stanie lada moment, bo czuję, że to wisi w powietrzu. Chętnie wezmę udział w każdej takiej inicjatywie. Wystarczy jedno słowo i będę.

Koncerty dla powodzian też bez Maryli Rodowicz

Teraz stacja TVP ogłosiła, że 26 października na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zostanie zorganizowany koncert charytatywny "Nadzieja – Razem dla Was", z którego dochód trafi do powodzian.

QUIZ: Maryla Rodowicz to ikona polskiej estrady. Jak dobrze znasz jej największe przeboje?

– Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko. To oczywiście kwestia kultury, bo przecież można było choć zadzwonić. No ale nowi może też będą mieli tę energię co ja – podsumowała.