Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał, co cytuje TVN24 , że "zarzuty zostały zmienione w tym samym kierunku, co w przypadku podejrzanego Marcina Romanowskiego – z nadużycia zaufania (art. 296 kk) na przywłaszczenie powierzonego mienia (art. 284 par. 2 kk)".

Nowy komunikat śledczych ws. ks. Olszewskiego

– To jest orzeczenie, które otwiera mi wreszcie drogę do złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w zakresie tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania. Powiadomię o tej sytuacji również komitet ds. tortur. Sprawa w Polsce się zakończyła, moim zdaniem, orzeczeniem skandalicznym, niestety politycznym i życzeniowym – powiedział mediom adwokat Michał Skwarzyński.

Tak sprawę komentuje obrońca duchownego

– Sąd uznał, że jest to list niewiadomego pochodzenia, czyli jest jakimś "tworem objawionym". Wynika z tego to, że według sądu to nie jest list odzwierciadlający prawdę. Rozumowanie sądu jest pewnie takie, że skoro został on sporządzony tak późno, tak późno kwestia tych tortur została sporządzona, to wszystko wskazuje na to, że tak nie było – powiedział.