Google Flights to narzędzie do wyszukiwania lotów, które pomaga znaleźć i porównać oferty biletów. Można wpisać miejsce wylotu i miejsce docelowe, ale także konkretne daty podróży oraz inne preferencje, takie jak klasa podróży (ekonomiczna, biznesowa) czy liczba pasażerów. Co ważne, dzięki tej usłudze można znaleźć listę dostępnych lotów razem z cenami.