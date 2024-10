Do tego tytuł "The Apprentice" to celowa kalka słynnego amerykańskiego reality show, w którym milioner z blond tupecikiem na głowie oceniał wysiłki młodych biznesmenów walczących o sławę i pieniądze. "You're fired" – zwracał się pamiętnie do zrozpaczonego praktykanta, który odpadał z odcinka. W filmie Abbasiego, a właściwie jego pierwszej połowie, to właśnie Trump jest tym trzęsącym portkami praktykantem. A to ma w tej całej historii kluczowe znaczenie.