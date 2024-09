Pierwszy zwiastun filmu o Donaldzie Trumpie. Przedstawiamy "Wybrańca"

"Wybraniec" miał swoją premierę podczas 77. Festiwalu Filmowego w Cannes , gdzie zdobył trwające 8 minut owacje na stojąco. – Czas, by filmy stały się istotne. Czas, by filmy znów były polityczne – apelował wtedy filmowiec.

Na portalu Rotten Tomatoes film z Sebastianem Stanem cieszy się 76 proc. pozytywnych recenzji (z 55 artykułów). "Jeśli film Abbasiego nie wnosi niczego nowego do dyskusji, to i tak udaje mu się potępić Donalda w taki sam sposób, w jaki on potępia swoich przeciwników: bez żadnych zahamowań i wyrzutów sumienia" – napisał Nick Schager z portalu The Daily Beast.