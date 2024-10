Czy Nowa Lewica powinna bezwarunkowo poprzeć Rafała Trzaskowskiego na prezydenta, zamiast wystawiać własnego kandydata? Tak uważa 59 proc. głosujących w sondzie naTemat na YouTube. W Rozmowie Dnia ten pomysł komentuje dr Karolina Zioło–Pużuk, stołeczna radna Nowej Lewicy, która jest jego zdecydowaną przeciwniczką. Jak tłumaczy, Trzaskowski lewicowy jest tylko z perspektywy skrajnej prawicy, a wiele jego posunięć uniemożliwia nawet rozmowę o takim rozwiązaniu.

Radna Warszawy Zioło–Pużuk odniosła się także do konfliktu wokół schroniska na Paluchu, a także szans na to, by w stolicy w miejsce Ronda Dmowskiego pojawiło się Rondo Praw Kobiet.