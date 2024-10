16 października Liam Payne zginął w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires w Argentynie. Były członek One Direction miał zaledwie 31 lat.

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła fanami na całym świecie. Wzruszające pożegnania zamieścili w sieci jego koledzy z zespołu (ten zakończył działalność w 2016 roku, po sześciu): Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson, a także Simon Cowell, który przyczynił się do powstania grupy oraz Cheryl Cole , była partnerka Payne'a i matka jego syna, 7-letniego Beara.

Dziewczyna Liama Payne'a Kate Cassidy żegna muzyka One Direction. Wyznała, że mieli wziąć ślub

Tydzień po tragicznej śmierci muzyka pożegnalny post opublikowała partnerka Lima Payne'a, amerykańska influencerka Kate Cassidy. Para, która była razem od dwóch lat, razem poleciała do Argentyny , ale Cassidy musiała wracać wcześniej na Florydę. 25-latka dopiero teraz przerwała milczenie, a na Instagram wrzuciła kilka zdjęć z Liamem.

"Jesteś niesamowicie kochany. Jesteś – bo nie mogę powiedzieć, że byłeś – moim najlepszym przyjacielem, miłością mojego życia, a każda osoba, którą dotknąłeś, czuła się równie wyjątkowa jak ja. Twoja energia była zaraźliwa, rozświetlałeś każde pomieszczenie, do którego wszedłeś" – kontynuowała dziewczyna Liama Payne'a.

Influencerka dodała, że "to wszystko wydaje się nierealne". "Nie mogę pogodzić się z tą nową rzeczywistością, że Ciebie tutaj nie ma. Walczę, by zrozumieć, jak żyć w świecie bez Ciebie u mojego boku. Razem mogliśmy znów być dziećmi, zawsze odnajdując radość w najmniejszych rzeczach" – zwróciła się wzruszająco do zmarłego.