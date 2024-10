Co się stanie z majątkiem Liama Payne'a? Ujawniono, co znalazło się w jego testamencie

W środę (16 października) media na całym świecie obiegła tragiczna wieść. W wyniku wypadku w Buenos Aires zginął Liam Payne, gwiazdor boysbandu One Direction. Muzyk osierocił 7-letniego syna Beara, który zrodził się z jego związku z Cheryl Cole, piosenkarką i jurorką "X Factora". To właśnie dziecko odziedziczy najpewniej majątek liczony w milionach.

Majątek Liama Payne'a odziedziczy jego 7-letni syn Bear Fot. Vianney Le Caer / Invision / East News

W połowie bieżącego tygodnia Liam Payne zginął w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Były członek One Direction miał zaledwie 31 lat. Według doniesień argentyńskich mediów, policja znalazła w pokoju hotelowym gwiazdora butelkę whisky, biały proszek kojarzący się z kokainą, folię aluminiową i roztopione świeczki. Podejrzewa się, że narkotyki mógł sprzedać piosenkarzowi ktoś z personelu.

Sekcja zwłok wykazała, że Payne zmarł z powodu licznych obrażeń wywołanych upadkiem z dużej wysokości. Miał doznać krwotoku zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W chwili wypadku muzyk był prawdopodobnie nieprzytomny lub półprzytomny.

Nadmieńmy, że w przeszłości Payne zmagał się z nałogami i problemami psychicznymi. Otwarcie o tym mówił.

Co się stało z 30 milionami Liama Payne'a? Majątek odziedziczy 7-letni syn Bear

Najgłośniejszym związkiem Liama Payne'a był ten z Cheryl Cole, brytyjską piosenkarką, byłą członkinią zespołu Girls Aloud i jurorką w tej edycji programu "The X Factor", w której brało udział One Direction. Payne poznał Cole, gdy miał tylko 14 lat, a ona 24. Para doczekała się 7-letniego syna Beara Greya Payne'a.

Tabloidy wskazują, że Payne był zaangażowanych i kochającym ojcem, aczkolwiek wiele czasu spędzał poza domem – przeważnie miał mieć kontakt z synem na odległość.

W wywiadzie z 2022 roku Payne ogłosił, że cały jego majątek liczony w netto trafi do Beara. – Moje życie należy teraz do niego, mój majątek też. Mam kilka firm, które działają, i wiem, że pewnego dnia będzie mógł nimi zarządzać, jeśli tylko zechce – mówił w rozmowie cytowanej przez brytyjski dziennik "The Mirror".

Tabloidy informują, że wartość majątku Liama Payne waha się między 30 a 46 mln funtów.

Członek One Direction przyznał, że niezwykle cieszy go to, że Bear patrzy na niego jak na superbohatera. – Mam nadzieję, że tak pozostanie – dodał.

Harry, Zayn, Niall i Louis z One Direction żegnają Liama Payne'a

"Jesteśmy całkowicie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem będziemy mogli powiedzieć więcej. Ale na razie poświęcimy trochę czasu na opłakiwanie i przeżywanie straty naszego kompana, którego bardzo kochaliśmy. Na zawsze będziemy pielęgnowali wspomnienia, które z nim dzieliliśmy. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go tak jak my. Będzie nam go bardzo brakowało. Kochamy cię, Liam" – napisali na Instagramie Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson.

