Tragicznie zmarły Liam Payne miał burzliwe życie uczuciowe, ale największe kontrowersje wywołała jego relacja z o 10 lat starszą brytyjską piosenkarką Cheryl Cole. 24-latka była jurorką "The X Factor", w którym występował zaledwie 14-letni piosenkarz, a związali się kilka lat później. Mają razem syna.

Cheryl Cole i Liama Payne'a dzieliło 10 lat. Fot. Palace Lee/Shutterstock/Rex Features/East News

Liam Payne zginął w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Do zdarzenia doszło w środę 16 października po południu. Piosenkarz miał 31 lat.

Brytyjczyk wiódł burzliwe życie uczuciowe, w tym wdał się w krótki romans z o 23 lata starszą supermodelką Naomi Campbell w 2019 roku. W momencie śmierci były członek One Direction od dwóch lat był związany z amerykańską influencerką Kate Cassidy. Para była razem w Argentynie, ale Cassidy musiała wracać wcześniej na Florydę.

Natomiast była narzeczona Payne'a, Maya Henry, w ubiegłym tygodniu wystarała się dla niego o nakaz zaprzestania kontaktów. Para była razem z przerwami od 2019 do 2022 roku, a niedawno Henry oskarżyła muzyka o uporczywe nękanie. Twierdziła, że Payne kontaktował się z nią i jej rodziną, wysyłając wiadomości z różnych numerów telefonów i kont iCloud. Wcześniej oskarżyła go o przemoc fizyczną i psychiczną, grożenie śmiercią, zmuszenie do aborcji oraz liczne zdrady.

Jednak najgłośniejszym związek Liama Payne'a był ten z Cheryl Cole, brytyjską piosenkarką, byłą członkinią zespołu Girls Aloud i jurorką w tej edycji programu "The X Factor", w której brało udział One Direction. Para ma razem 7-letniego syna Beara Greya Payne'a. Przypomnijmy historię ich kontrowersyjnej relacji.

Cheryl Cole i Liam Payne poznali się, gdy on miał 14 lat, a ona 24

Liam miał 14 lat, kiedy po raz pierwszy spotkał jurorkę programu "The X Factor" w piątym sezonie popularnego programu w 2008 roku. Zaśpiewał "Fly Me to the Moon" Franka Sinatry i mrugnął do byłej wokalistki Girls Aloud. – Myślę, że jesteś naprawdę uroczy, masz charyzmę i puściłeś mi figlarne oczko – powiedziała 24-letnia Cheryl, która w tamtym czasie była żoną piłkarza Chelsea, Ashleya Cole'a.

Młody muzyk z Wolverhampton dotarł do drugiego etapu show i został odesłany do domu przez Simona Cowella, który poradził mu, aby wrócił za dwa lata. Tak też zrobił: Liam powrócił do programu w siódmej edycji w 2010 roku, czyli w tym samym roku, w którym Cheryl rozwiodła się ze swoim mężem, Ashleyem.

Chociaż 16-letni Liam znowu odpadł jako solowy artysta, jurorka X Factor i członkini Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, zasugerowała utworzenie zespołu przez połączenie uczestników, którzy zostali odrzuceni: Zayna Malika, Harry'ego Stylesa, Louisa Tomlinsona, Nialla Horana i Liama Payne'a. Tak powstał zespół One Direction, który zajął trzecie miejsce, ale zrobił globalną karierę i do dziś jest największą gwiazdą brytyjskiego show (i jednym z najpopularniejszych boysbandów w historii).

Liam Payne i Cheryl Cole podobno spotkali się znowu pod koniec 2015 roku podczas finału "The X Factor", w którym gościnnie wystąpiło One Direction. Jurorka była wówczas związana ze swoim drugim mężem, francuskim restauratorem Jeanem-Bernardem Fernandezem-Versinim.

W lutym 2016 roku Cole poinformowała, że podjęła decyzję o rozwodzie i pojawiły się plotki, że piosenkarka spotyka się z Liamem Payne'em. Muzyk opublikował nawet na Instagramie serię zdjęć dedykowanych wokalistce, w tym jedno z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, nazywając ją swoją "ulubioną kobietą na świecie".

Cheryl Cole i Liam Payne mają razem syna Beara

Para oficjalnie potwierdziła swój związek w maju 2016 roku, kiedy pojawiła się publicznie na Global Gift Gala w Cannes. Wywołał on spore kontrowersje: i z powodu 10-letniej różnicy wieku, i faktu, że Payne i Cole spotkali się po raz pierwszy, kiedy ten był dzieckiem.

25 marca 2017 roku para ogłosiła narodziny swojego dziecka, któremu nadali imię Bear. Cheryl podzieliła się wówczas na Instagramie zdjęciem 24-letniego Liama trzymającego noworodka.

"Moi bliscy przyjaciele i rodzina wiedzą, że są bardzo rzadkie chwile, kiedy brakuje mi słów... wow! Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę powitać naszego nowego synka na świecie. To moment, którego nie zapomnę do końca życia i moje ulubione wspomnienie, jakie mam do tej pory. Jestem całkowicie zachwycony jego niesamowitą mamą i tym, jaka była przez cały ten czas, naprawdę spełniła moje marzenia" – napisał Liam w emocjonalnym poście.

W lipcu 2018 roku Liam ogłosił w poście na X (dawnym Twitterze), że on i Cheryl się rozstali. Wcześniej pojawiły się plotki, że jego kariera solowa uniemożliwia im spędzanie razem tyle czasu, co wcześniej.

"Cheryl i ja z przykrością ogłaszamy, że postanowiliśmy się rozstać. To była dla nas trudna decyzja. Nadal darzymy się ogromną miłością jako rodzina. Bear jest naszym światem i prosimy o uszanowanie jego prywatności, gdy wspólnie przechodzimy przez ten trudny czas" – napisał muzyk.

Liam miał jednak pozostać aktywny w życiu dziecka. – Zabieram syna do szkoły raz lub dwa razy w tygodniu i to jest najlepsza rzecz. Nasza relacja jako przyjaciół tylko się pogłębiła – powiedział youtuberowi Loganowi Paulowi. O dawnym związku z Cheryl mówił: – Rozstaliśmy się z jakiegoś powodu, a teraz Cheryl daje mi pełną swobodę w moim życiu i w tym, co robię. Wiem, że Bear jest dobrze zaopiekowany. On jest dla niej wszystkim i nie mógłbym prosić o więcej.

Na razie Cheryl Cole nie skomentowała publicznie śmierci Liama.