Koncert dla powodzian TVP: Gdzie oglądać?

Mowa o koncercie, który zaplanowano na 26 października na Błoniach PGE Narodowego. Ci, którzy nie dotrą na miejsce, będą mogli go obejrzeć na antenie TVP1 od godz. 17:30 oraz w serwisie streamingowym TVP VOD. Natomiast "powtórka" zostanie wypuszczona 27 października o godz. 19:50 na TVP Rozrywka.

Kto wystąpi?

W zapowiedzi czytamy, że "w trakcie koncertu Telewizja Polska pokaże, jak obecnie wyglądają tereny, przez które we wrześniu br. przeszła powódź". "Wszystko po to, by uświadomić zarówno uczestnikom koncertu, jak i widzom TVP, że powodzianie, którzy w wielu przypadkach stracili cały dorobek życia, potrzebują naszej pomocy nie tylko teraz, ale również w najbliższych miesiącach, a nawet latach" – wyjaśniono.