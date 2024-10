Lewandowski strzelił dwa gole dla FC Barcelony. Oto co zrobił Szczęsny po sukcesie kolegi [WIDEO]

Weronika Tomaszewska-Michalak

R obert Lewandowski w sobotni wieczór (26 października) został bohaterem FC Barcelony. Polski napastnik strzelił dwa gole w zaledwie dwie minuty, co dało drużynie przewagę w meczu w El Clasico z Realem Madryt. Poczynaniom kolegi przyglądał się z ławki rezerwowych Wojciech Szczęsny, który niedawno również dołączył do Dumy Katalonii. W sieci popularnością cieszy się krótkie wideo, na którym widać, co bramkarz zrobił po zakończeniu rozgrywek i podejściu do "Lewego".